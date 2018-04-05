Apple разрабатывают новый iPhone с бесконтактным управлением

Американская компания Apple разрабатывает новую систему, благодаря которой взаимодействие со телефоном будет бесконтактным, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что эти модели смартфонов поступят в продажу не раньше, чем через два года.

Согласно имеющейся информации, подобная система будет создана с целью внести разнообразие в уже переполненный рынок мобильных телефонов.

Так, владельцы будущих моделей iPhone смогут использовать свой смартфон, не нажимая на экран, благодаря бесконтактному тачскрин.

Уточняется, что проект находится в стадии разработки и вряд ли будет осуществлен в ближайшие два года.

Помимо бесконтактного управления, компания Apple занимается разработкой нового дисплея — вогнутого к центру сверху и снизу.

У всех нынешних моделей iPhone дисплеи плоские.

Ранее компания Apple представила бюджетный iPad, который школьники и студенты смогут приобрести по специальной цене.

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