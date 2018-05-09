В Сети появилась информация о моделях iPhone 2018 года

9 мая 2018 08:44 (UTC+04:00)

Стали известны возможные размеры новых моделей iPhone 2018 года. Информацией об этом, как передает РИА Новости, поделился японский блог Macotokara со ссылкой на источник.

Речь идет о двух новых имплементациях iPhone X и о бюджетной версии смартфона. Как сообщается, в 2018 году корпорация Apple представит новую модель iPhone X с дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Однако сами размеры телефона будут такими же, как и у iPhone 8Plus с экраном с диагональю 5,5 дюйма. Кроме того, корпус телефона будет на 0,2 миллиметра толще в связи с изменениями в устройстве задней камеры.

Вторая модель будет обладать таким же корпусом, как нынешний iPhone X, но линза камеры будет шире из-за увеличения ее сенсоров.

Автор блога подчеркивает, что бюджетная версия будет обладать LCD-дисплеем с диагональю шесть дюймов ровно, вместо распространенных в СМИ 6,1 дюйма. Помимо этого, у данной модели будет лишь одна задняя камера.

Сообщается также, что после обновления до версии iOS 12 технология распознавания Face ID теперь сможет работать и в горизонтальном положении. В iOS 11 функция распознавания лиц работает, только если телефон находится в вертикальном положении.

Ранее эксперты компании KGI Securities сообщали, что в 2018 году Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X. По прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

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Azernews Newspaper
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