ОЗХО разрешили обращаться к независимым экспертам по химатакам

Специальная конференция ОЗХО разрешила главе организации обращаться к независимым экспертам для идентификации исполнителей, организаторов и спонсоров применения химоружия, передает РИА Новости.

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в среду одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, 24 - против.

"Когда бы на территории государства-участника не происходило применение химического оружия, те, кто были исполнителями, организаторами, спонсорами или так или иначе причастными, должны быть идентифицированы", - говорится в проекте решения, опубликованного в Twitter британской миссии в ОЗХО.

В связи с этим документ предусматривает, что глава ОЗХО может предоставлять техническую экспертизу для соответствующей идентификации ответственных за применение химоружия.

"В контексте этого директор (ОЗХО) может прибегать к помощи экспертов вне организации, если они обладают необходимой квалификацией и профессиональным опытом", - отмечается в 20 пункте документа.

Решение также призывает главу ОЗХО представить на следующей сессии конкретные предложения по организации независимой экспертизы.

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