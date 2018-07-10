Количество погибших в кораблекрушении в Таиланде увеличилось до 44 человек

10 июля 2018 05:51 (UTC+04:00)

Количество погибших в катастрофе туристического судна "Феникс" у берегов таиландского острова Пхукет в конце прошлой недели увеличилось до 44, при этом пропавшими без вести теперь считаются три человека, сообщают во вторник РИА Новости со ссылкой на штаб поисково-спасательной операции, которая продолжается в море южнее Пхукета.

Ранее сообщалось о 42 жертвах. В настоящее время в морг больницы "Ватчира Пхукет" доставлены 44 тела погибших в крушении судна "Феникс". Еще одно тело пока не удается поднять на поверхность, так как оно прижато к морскому дну бортом судна, затонувшего на глубине 40 метров, сообщает телеканал.

В то же время штабу удалось выяснить, что пять человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, не присутствовали на судне в момент крушения: они отказались от экскурсии по островам на "Фениксе" в последний момент и остались на берегу, однако их имена не успели вычеркнуть из списка пассажиров, говорится в сообщении. Ранее штаб сообщал о четырех чудом избежавших катастрофы туристах.

Пропавшими без вести на настоящий момент считают трех человек, сообщили телеканалу в штабе спасательной операции.

В ночь на вторник в районе моря у побережья провинции Краби, материковой провинции, соседней с Пхукетом, спасателями было найдено еще одно тело погибшего, предположительно – одного из пассажиров "Феникса", также сообщает телеканал.

Туристическое судно "Феникс" было опрокинуто волной и затонуло южнее Пхукета 5 июля. Пассажирами судна были, в основном, туристы из КНР, экипаж состоял из граждан Таиланда. В первые часы после катастрофы рыбакам и военным морякам удалось спасти 49 человек.

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