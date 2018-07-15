Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США

15 июля 2018 03:23 (UTC+04:00)

Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в субботу в американском городе Пасадена (штат Калифорния). Как ожидается, на форуме соберутся около 2,7 тыс. ученых со всего мира, чтобы обсудить последние открытия, касающиеся исследования космоса, передает ТАСС.

По данным организаторов, 42-я ассамблея комитета будет проходить с 14 по 22 июля в Калифорнийском технологическом институте, под управлением которого находится Лаборатории реактивного движения НАСА. В числе участников специалисты из десятков стран, в том числе России, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, США, Франции, Швеции, Японии.

В программе ассамблеи выступления десятков ученых и проведение круглых столов. Предполагается, что обсуждаться будут, в частности, последние открытия в сферах, касающихся исследования Луны, климата Земли, изучения атмосферы других планет, поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами. По данным организаторов, участники форума затронут актуальные для исследователей космоса проблемы физики, астрономии, математики.

Начавшаяся ассамблея приурочена к 60-летию с момента основания Международного комитета по космическим исследованиям. Эта организация была создана в 1958 году при Международном совете научных союзов. 40-я ассамблея прошла в 2014 году в Москве, 41-я - в 2016 году в Стамбуле.

Комитет работает в интересах международного сотрудничества ученых, деятельность которых связана с изучением космоса. Одна из целей организации - активизировать взаимодействие между государствами в указанной сфере.

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