Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол

12 августа 2018 05:25 (UTC+04:00)

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол, родившийся на Тринидаде, умер в возрасте 85 лет. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщило агентство Press Association.

"Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил", - сообщила супруга покойного Надира. По ее словам, Найпол "прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества".

Найпол написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы".

В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман "В подвешенном состоянии", в 1993 году - первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году - Нобелевской премии.

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