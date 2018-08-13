WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей

13 августа 2018 08:44 (UTC+04:00)

В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей, передает РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

Таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей. На такой шаг создатели мессенджера вынуждены пойти по требованию Facebook, которая фактически является владельцем WhatsApp.

По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, такие шаги предприняты по требованию американских властей. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Найдена опасная уязвимость в WhatsApp
В мире 9 августа 11:12
В WhatsApp появятся платные сообщения
ИКТ 2 августа 02:16
В Whatsapp появилась новая функция
Другие страны 30 июня 22:05
В WhatsApp появится новая функция
ИКТ 26 июня 15:59
Глава WhatsApp покинул свой пост
В мире 1 мая 03:41
Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp
ИКТ 25 апреля 12:51
Лента новостей
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 августа
Бизнес 09:21
Южная Корея и КНДР обсуждают время и место проведения очередного саммита
Другие страны 08:26
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до восьми
Китай 08:05
При крупном пожаре в больнице на Тайване погибли девять человек
В мире 07:29
Румыния о новом газотранспортном коридоре из Каспийского региона (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
При стрельбе в Манчестере пострадали двое детей
Европа 06:15
В Канаде молнии привели к возникновению нескольких десятков очагов пожаров
Другие страны 05:36
На юго-западе Китая произошло землетрясение
Китай 04:43