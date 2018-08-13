У испанского побережья спасли более 430 мигрантов

13 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

Более 430 мигрантов были спасены в понедельник в водах у испанского побережья. Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море пиренейского королевства, передает ТАСС.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Как сообщала ранее Международная организация по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тыс. человек, более 1,5 тыс. - погибли или пропали без вести. При этом больше всего - 24,6 тыс. нелегалов - приняла Испания.

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