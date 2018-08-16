Microsoft: искусственный интеллект внедрили 27% компаний в мире

16 августа 2018 17:06 (UTC+04:00)

Технологии искусственного интеллекта внедрили в ключевые бизнес-процессы и сервисы на сегодняшний день 27% компаний в мире, а еще 46% готовят пилотные проекты с использованием этих технологий. Такие данные приводятся в глобальном исследовании Microsoft "Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта", передает ТАСС.

Согласно данным исследования, недоверие компаний к искусственному интеллекту уходит в прошлое: так, 94% руководителей уверены в пользе искусственного интеллекта для бизнеса, при этом 37% считают такие технологии очень важными. По мнению топ-менеджеров, в ближайшие годы искусственный интеллект будет активно помогать компаниям при внедрении инноваций, удержании талантливых сотрудников, а также в развитии продуктов.

"Также 59% руководителей уверены, что благодаря искусственному интеллекту вырастет зарплата сотрудников, а 56% связывают с ним повышение уровня занятости в своей стране или отрасли", - уточняется в исследовании.

Искусственный интеллект также окажет положительное влияние и на экономику в целом в ближайшие пять лет, считают руководители компаний. По мнению 90% опрошенных, технологии искусственного интеллекта будут способствовать экономическому развитию, 86% ждут за счет искусственного интеллекта повышения продуктивности, а 84% - увеличения инновационности. Помимо этого, 69% респондентов ожидают появления благодаря искусственному интеллекту новых рабочих мест в их стране и индустрии.

Как отмечается в исследовании, компании чаще всего используют искусственный интеллект для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов и риск-менеджмента. При этом наиболее популярная сфера применения различается в зависимости от индустрии: к примеру, респонденты из розничной торговли чаще указывают обслуживание клиентов, а финансовый сектор - выявление мошеннических действий.

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