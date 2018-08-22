Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон за 300 долларов

22 августа 2018 16:23 (UTC+04:00)

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов, передает РИА Новости.

Смартфон будет работать на системе Snapdragon 845 мощностью в 2,8 ГГц. Мощность аккумулятора составит 4000 мАч. Как обещает производитель, это позволит аппарату работать на протяжении 30 часов в режиме звонка без подзарядки. Высокую производительность смартфона обеспечивает система охлаждения на базе тепловых трубок, которая оберегает гаджет от перегрева.

Pocophone получил 6,18 - дюймовый экран с разрешением Full HD+. Также смартфон оснащен двойной камерой - 12 и 5 мегапикселей. Помимо этого, гаджет оснащен фронтальной камерой с разрешением в 20 мегапикселей.

Всего модель будет доступна в трех версиях. Модель с 6 Гб оперативной памяти будет представлена в версиях с 64 и 128 Гб постоянной, а гаджет с 8 Гб "оперативки" будет располагать 256 Гб постоянной памяти. Наиболее дорогая версия смартфона будет стоить 415 долларов.

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