Де Мистура предложил провести следующую встречу "малой группы" по Сирии 14 сентября

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил представителей "малой группы" (Великобритания, Германия, Франция, США, Иордания и Саудовская Аравия) 14 сентября провести встречу для обсуждения политического процесса в ближневосточной стране, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

По его сведениям, официальный представитель Отделения ООН в Женеве Алессандра Велуччи добавила, что в центре внимания будет "путь развития политического процесса (в Сирии), в том числе усилия ООН для запуска конституционного комитета".

Предыдущая встреча "малой группы" состоялась 25 июня.

Ранее сообщалось, что де Мистура встретится с представителями России, Ирана и Турции в Женеве 11-12 сентября. Как ожидается, представители трех стран обсудят с ним вопросы, относящиеся к запуску работы сирийского конституционного комитета.

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