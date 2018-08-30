На Филиппинах норвежского туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы

30 августа 2018 23:23 (UTC+04:00)

На Филиппинах турист, который панически боится акул, чуть не попал в пасть одной из них, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

49-летний Гейр Йохансен занимался дайвингом на Филиппинах, когда увидел рядом с собой китовую акулу, которая засасывала воду. Таким образом она питается планктоном.

Ему удалось сделать великолепные кадры животного, но в какой-то момент Йохансен оказался в опасной близости от акулы.

Дайвера практически прижало к ее челюстям, прежде чем он смог оттолкнуться от нее.

"Всю жизнь я боялся акул и открытой воды, — рассказал Йохансен. — Даже когда я жил в Австралии, я не занимался серфингом. Прежде чем мы вошли в воду, нам сказали, что в этом районе есть китовые акулы, и они безвредны".

По его словам, когда он впервые увидел эту огромную акулу, у него чуть не случился сердечный приступ. "Акула смотрела на меня и как будто говорила: " Держись подальше от моей еды", — вспоминает норвежец.

Он говорит, что это был потрясающий опыт, но он никоим образом не избавил его от страха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле
Другие страны 16 августа 23:43
В Австралии на пляже нашли зубы гигантской мега-акулы
В мире 10 августа 00:46
Китай и АСЕАН согласовали проект кодекса поведения в Южно-Китайском море
Китай 2 августа 17:04
Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана в Сингапуре
Россия 2 августа 09:32
На Филиппинах 13 человек погибли при наводнении
Другие страны 30 июля 16:24
Президент Ильхам Алиев поздравил филиппинского коллегу
Политика 11 июня 22:01
Лента новостей
Турция достаточно сильна, чтобы противостоять любым попыткам давления извне - Эрдоган
Турция 30 августа 23:41
"Карабах" в очередной раз вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА (ВИДЕО)
Спорт 30 августа 22:54
В Китае запустили платформу по отслеживанию слухов в интернете
Китай 30 августа 22:39
YouTube назвал самые популярные хиты этого лета
Другие страны 30 августа 22:13
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в одной группе Лиги чемпионов
Спорт 30 августа 21:59
США и Египет проведут в сентябре совместные военные учения
США 30 августа 21:33
Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone
В мире 30 августа 21:19
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 30 августа 20:57
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 30 августа 20:40