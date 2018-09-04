В работе Youtube произошел сбой

4 сентября 2018 18:31 (UTC+04:00)

Массовый сбой в работе видеохостинга Youtube наблюдается во вторник по всему миру, включая Россию, Францию и Великобританию, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

Сбой произошел около 16.00 мск. По данным сайта, около 61% жалоб связаны с невозможностью открыть сайт, еще 26% пользователей не могут воспроизвести видео, а 11% указывают на невозможность авторизации.

"Заход с помощью VPN помог решить проблему", - пишет один из комментаторов на Downdetector.

Youtube - видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.

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