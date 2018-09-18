В ООН приветствовали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

18 сентября 2018 19:35 (UTC+04:00)

ООН приветствует договоренности президентов РФ Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибe. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике, передает ТАСС.

"Мы приветствуем - и секретариат, и генеральный секретарь совершенно четко об этом говорил - тот факт, что дипломатия дала прогресс в решении тех задач, которые возникают и в связи с присутствием [в Идлибе] террористических групп, находящихся в списках Совета, и в связи c необходимостью защиты гражданского населения", - сказал дипломат. "Я признателен президенту Путину и президенту Эрдогану за их личное участие в решении этих вопросов", - добавил он.

Спецпосланник также отметил, что договоренности по созданию сирийского конституционного комитета должны быть реализованы в течение октября.

"Легко говорить - давайте продолжим консультации, но это может продолжаться до бесконечности, - отметил он. - Думаю, приближается время, когда я должен назвать четкую дату для достижения достигнутой в Сочи договоренности по созданию конституционного комитета. Следующий месяц будет критическим для этого. В течение него я готов к переговорам со всеми - помимо международных игроков, я, естественно, надеюсь провести переговоры со сторонами в Сирии, в первую очередь с правительством, учитывая, что его активная вовлеченность необходима для создания конституционного комитета, а также с оппозицией и широким спектром представителей Сирии".

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