Австрия выделит миллион евро помощи после землетрясения в Индонезии

2 октября 2018 11:49 (UTC+04:00)

Австрия выделит миллион евро гуманитарной помощи после землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает во вторник РИА Новости.

"Федеральное правительство выделит один миллион евро из фонда помощи при катастрофах за рубежом, чтобы помочь справиться с гуманитарной ситуацией после землетрясения и цунами в Индонезии", — заявила Кнайсль, её слова приводит пресс-служба австрийского МИД.

Гуманитарная помощь должна поступить в Международную федерацию обществ Красного Креста в Сулавеси. При сотрудничестве с местным офисом МФКК пострадавшее население снабдят, прежде всего, продуктами питания, водой, временными жилищами, защитными сооружениями для детей, а также медицинскими товарами и услугами.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Санкт-Петербурге пройдет Форум стратегов
Россия 12:13
По меньшей мере восемь иностранцев пропали без вести после землетрясения в Индонезии
Другие страны 05:48
У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 04:44
В Индонезии спасли несколько человек, которые три дня провели под завалами
Другие страны 1 октября 18:37
Министерское заседание ОПЕК перенесено
В мире 1 октября 14:33
В Чехии открылась международная машиностроительная ярмарка
В мире 1 октября 14:00
Лента новостей
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения (ФОТО)
Бизнес 12:22
МИД России о беседе Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 12:21
Люксембургская компания создаст в Узбекистане вольфрамовый кластер
Бизнес 12:19
Procter & Gamble и АФФА подписали соглашение о партнерстве (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 12:18
В Санкт-Петербурге пройдет Форум стратегов
Россия 12:13
В Грузии планируют увеличить финансирование Минздрава в 2019 году
Грузия 12:07
В Беларуси начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
Беларусь 12:01
В Стамбуле задержано свыше 400 человек по обвинению в нелегальном переводе денег за рубеж
Турция 12:00
Казахстан сократил внешний долг
Бизнес 11:55