Австрия выделит миллион евро помощи после землетрясения в Индонезии

Австрия выделит миллион евро гуманитарной помощи после землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает во вторник РИА Новости.

"Федеральное правительство выделит один миллион евро из фонда помощи при катастрофах за рубежом, чтобы помочь справиться с гуманитарной ситуацией после землетрясения и цунами в Индонезии", — заявила Кнайсль, её слова приводит пресс-служба австрийского МИД.

Гуманитарная помощь должна поступить в Международную федерацию обществ Красного Креста в Сулавеси. При сотрудничестве с местным офисом МФКК пострадавшее население снабдят, прежде всего, продуктами питания, водой, временными жилищами, защитными сооружениями для детей, а также медицинскими товарами и услугами.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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