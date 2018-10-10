Лебедев: страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины в СНГ

10 октября 2018 16:02 (UTC+04:00)

Страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины в СНГ. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает в среду БЕЛТА.

По его словам, тема Украины звучала в сентябре в Душанбе на заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. "С сожалением констатировалось отсутствие на заседаниях украинской делегации. Все считают, что сохранение членства Украины в Содружестве, ее участия в интеграционных вопросах, построении добрых отношений со странами СНГ в первую очередь отвечает интересам Украины. И, конечно, в этом заинтересованы страны Содружества, потому что мы соседи и должны взаимодействовать", - сказал Сергей Лебедев.

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