Назван самый защищенный смартфон

Эксперты назвали iPhone самым защищенным телефоном на рынке. Об этом передает в четверг РИА новости со ссылкой на портал Market Watch.

Продукты Apple превосходят смартфоны на Android в том, что касается хранения данных, замечает аналитик американской компании SiteLock Джессика Ортега. Устройства на операционке от Google передают информацию на сервера компании, после чего личные данные пользователей используются для построения их "цифрового портрета" и таргетированной рекламы, тогда как платформа iOS позволяет хранить большую часть сведений на самом устройстве, подчеркивает эксперт.

Кроме того, iPhone сложнее взломать с помощью приложений, которые можно скачать из официального магазина, считает Ортега. Сравнивая App Store и Play Market аналитик приходит к выводу, что платформа Google более открыта для разработчиков мобильных приложений — это дает пользователю возможность персонализировать свой гаджет, но в то же время позволяет злоумышленникам обходить не самые жесткие требования безопасности.

"В сравнении с Play Market магазин для iPhone до дистрибуции выставляет более жесткие требования для всех разработчиков и проводит глубокую проверку на безопасность", — отмечает аналитик.

Отмечается, что в августе этого года Google удалила из Play Market 145 приложений после того, как компанию проинформировали о распространении вирусов и краже данных пользователей.

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