Де Мистура призвал доработать список членов конституционного комитета Сирии

20 декабря 2018 20:39 (UTC+04:00)

Список имен для конституционного комитета Сирии не будет "идеальным" и сейчас требует доработки и пересмотра, заявил в ходе своего последнего выступления в Совбезе ООН спецпосланник генсека Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.

"Ни один список не будет идеальным, но, по нашей оценке, список нуждается в дальнейшем пересмотре и доработке", - сказал де Мистура.

Он отметил, что ООН, изучив предложенные имена, "пришла к выводу, что мы не будем чувствовать себя комфортно, пока не придадим легитимности всем 50 из них как отвечающим необходимым критериям достоверности и сбалансированности".

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