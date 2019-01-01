На орбиту астероида Бенну вышел спутник

Космический зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer) вышел на орбиту вокруг астероида Бенну, образцы породы которого ему предстоит собрать, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида 3 декабря.

"Это официально! Я на орбите астероида Бенну – самого маленького небесного тела, вокруг которого когда-либо вращался космический аппарат", - говорится в аккаунте миссии в Twitter.

В рамках первичного исследования астероида аппарат совершил несколько пролетов на расстоянии семи километров от Бенну. Зонд собирал информацию о массе и движении астероида. В рамках орбитального этапа изучения Бенну, он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.

Операция по забору частиц грунта с астероида намечена на середину 2020 года. По замыслу разработчиков, зонд на пять секунд опустит на поверхность Бенну трехметровую выдвижную "руку" TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism), которая втянет в специальную капсулу частицы материала с поверхности космического тела. Создатели рассчитывают, что с поверхности с помощью сжатого газа удастся добыть по крайней мере около 60 граммов пород, которые будут доставлены на Землю в 2023 году.

Выбранный в качестве объекта изучения для OSIRIS-REx астероид был назван в честь птицы Бенну – символа воскресения древнеегипетского божества Осириса. Космическое тело размером 500 метров было открыто учеными из проекта LINEAR Массачусетского технологического института, и, по расчетам специалистов, сблизится с Землей в 2182 году. В 2013 году сообщалось, что Бенну стал главным потенциально опасным объектом для нашей планеты после "отмены" угрозы астероид Апофис и ряда других астероидов.

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