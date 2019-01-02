Названа самая высокая новогодняя елка в СНГ

2 января 2019 18:27 (UTC+04:00)

Составлен рейтинг самых высоких новогодних елок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в новогодние праздники 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ТурСтат.

По данным аналитического агентства, десятку городов СНГ с самыми высокими главными новогодними елками возглавил Ашхабад (38 метров). Далее расположились Баку и Ереван (по 37 метров).

В десятку вошли Ташкент (35 метров), Минск (30 метров), Душанбе (28 метров), Москва (27 метров), Астана, Бишкек и Тбилиси (по 25 метров).

Москва при этом возглавила список столиц СНГ с самой высокой живой елью.

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