США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

7 января 2019 22:45 (UTC+04:00)

Авиаудар США уничтожил шестерых боевиков в Сомали, сообщило Африканское командование американских вооруженных сил, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Удар был нанесен в воскресенье в провинции Нижняя Шабелле на юго-востоке страны. Кроме того, был уничтожен один автомобиль.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. США также наносят регулярные удары по боевикам группировки.

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