Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, которые также принадлежат компании. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на четырех осведомленных лиц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для осуществления этого плана, отметила газета, тысячи сотрудников Facebook должны будут изменить конфигурацию сервисов на базовом уровне с тем, чтобы их основа была унифицирована. При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями. В частности, по требованию Цукерберга, в них будет применяться сквозное шифрование, гарантирующее, что сообщения смогут увидеть только участники разговора. Работа над этим в Facebook, по данным The New York Times, пока находится на начальном этапе, ее планируется завершить к концу 2019 или к началу 2020 года.

Этот шаг, подчеркивает газета, позволит Цукербергу укрепить контроль над компанией в условиях, когда вокруг Facebook вспыхивают скандалы. В частности, в ноябре 2018 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что руководство компании не принимало оперативных мер с тем, чтобы предотвратить случаи размещения в соцсети различных материалов, которые были направлены на вмешательство в политические процессы в США. Как утверждало издание со ссылкой на источники, Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг поначалу якобы скрывали подобные случаи или же игнорировали их.

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,2 млрд пользователей.

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