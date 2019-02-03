Астрономы открыли новую карликовую галактику

Международная команда астрономов обнаружила карликовую галактику Bedin 1. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило Европейское космическое агентство на своей странице в Twitter.

"Астрономы, использующие Hubble [автоматическую обсерваторию на орбите Земли] для изучения некоторых из самых старых и тусклых звезд в скоплении NGC 6752, обнаружили карликовую галактику [состоит из нескольких миллиардов звезд] и назвали ее Bedin 1", - говорится в сообщении.

Она находится в 30 млн световых лет от Земли - недалеко, по космическим меркам, от Млечного пути.

Обсерватория Hubble - совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства. Телескоп был запущен на низкую околоземную орбиту (около 570 км) в 1990 году.

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