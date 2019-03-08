К 2035 году в китайской провинции Шаньдун будет построено семь новых аэропортов

8 марта 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Власти провинции Шаньдун на востоке Китая планируют к 2035 году построить семь новых аэропортов, увеличив их количество до 16, передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

В настоящее время в провинции насчитывается девять аэропортов, и в ближайшие годы ожидается ускорение строительства новых объектов, отметил глава недавно созданной компании Shandong Provincial Airport Management Group Ван Вэйчжун.

К 2022 году новые аэропорты появятся в трех городах провинции Шаньдун, включая Хэцзэ, Цзаочжуан и Ляочэн, еще четыре воздушных порта будут построены к 2035 году в городах Дэчжоу, Биньчжоу, Тайань и Цзыбо.

В настоящее время в провинции действует более 500 авиамаршрутов, в том числе 60 международных, соединяющих регион с рядом мегаполисов мира, включая Лос-Анджелес, Москву, Париж и Лондон.

Пассажирооборот аэропортов провинции Шаньдун по итогам прошлого года увеличился на 14,7 процента до 57,6 млн человек. По этому показателю провинция заняла шестое место в стране.

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