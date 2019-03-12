КНДР выразила готовность к ядерному разоружению и продолжению переговоров с США

КНДР намерена четко придерживаться своих обязательств по денуклеаризации и выражает готовность к продолжению переговоров с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник информационный портал КНДР "Уриминчжоккири" ("Вместе с нашей нацией") в статье под заголовком "Путь к полной денуклеаризации - наша непоколебимая позиция".

"Наша твердая позиция заключается в установлении новых отношений между двумя странами [КНДР и США] в соответствии с требованиями нового века, а также в строительстве прочного и стабильного мира на Корейском полуострове и в движении к полной денуклеаризации ", - подчеркнули авторы комментария.

В статье также отмечается, что в ходе встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в Ханое в конце февраля, стороны пришли к соглашению "продолжать продуктивный диалог" для поиска решений по обсуждавшимся вопросам.

Как отмечают наблюдатели, мнение, изложенное в комментарии "Уриминчжоккири", является первым упоминанием в прессе КНДР о приверженности республики обязательствам по денуклеаризации с момента завершения встречи лидеров двух стран во Вьетнаме.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

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