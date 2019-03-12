25 авиакомпаний приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX - СМИ

12 марта 2019 18:29 (UTC+04:00)

Катастрофа авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии вынудила в общей сложности 25 авиакомпаний в разных странах мира прекратить эксплуатацию самолетов этого типа. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, полеты этих самолетов приостановлены в авиакомпаниях Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, КНР, Индонезии, Южной Кореи.

Распоряжение о приостановке эксплуатации самолетов из-за технических проблем отдается очень редко, отметила The New York Times. В США Федеральное авиационное управление последний раз издавало такое распоряжение в 2013 году, когда возникли проблемы с батареями аккумуляторов на самолетах Boeing 787.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

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