Стоимость акций Boeing в марте сократилась более чем на $40 млрд

23 марта 2019 19:00 (UTC+04:00)

Рыночная стоимость корпорации Boeing сократилась более чем на $40 млрд в этом месяце после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, курсы акций Boeing в этом месяце снизились почти на 18%. Это значит, что совокупная стоимость ценных бумаг корпорации уменьшилась более чем на $40 млрд. В прошлом году Boeing отчиталась о том, что объем продаж ее продукции превысил $100 млрд, пишет телекомпания.

Две недели назад по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Катастрофа в Эфиопии стала вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.

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