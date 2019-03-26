СМИ: бывший футболист "Спартака" Промес может перейти в "Барселону"

Нападающий испанского футбольного клуба "Севилья" голландец Квинси Промес может перейти в "Барселону" ближайшим летом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание OK Diario, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главный тренер "Барселоны" испанец Эрнесто Вальверде лично заинтересован в переходе 27-летнего футболиста. По информации источника, Промес может обойтись испанскому клубу в €150 млн.

Промес перешел в "Севилью" из московского "Спартака" в 2018 году. За испанский клуб игрок провел 41 встречу и забил два мяча. В составе московского клуба Промес становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. За сборную Нидерландов нападающий сыграл в 36 играх, забив 6 мячей.

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