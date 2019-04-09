Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году

Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Cryosphere, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Если взять самый пессимистический сценарий, Альпы полностью лишатся ледников к 2100 году. Останутся лишь небольшие клочки ледового покрова на самых больших высотах, чей объем составит примерно 5% от текущих запасов альпийских льдов", — рассказывает Маттиас Хусс (Matthias Huss) из Федерального политехнического института Швейцарии в Цюрихе.

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Первыми от них пострадают, как показывают теоретические модели и замеры спутниковых и наземных систем слежения, заполярные широты и горные ледники, где температуры уже сейчас на 4-9 градусов Цельсия выше нормы для прошлых веков. Таяние льдов, снега и вечной мерзлоты не только радикально поменяет экосистемы этих уголков планеты, но и ускорит глобальное потепление.

Хусс и его коллеги оценили, как этот процесс повлияет на один из главных символов Европы в целом и Швейцарии в частности – белоснежные ледовые массивы и снежные поля Альп, привлекающие миллионы туристов и любителей горнолыжного спорта со всего мира.

Как отмечает климатолог, подобные расчеты проводились и в прошлом, однако они затрагивали или небольшую часть ледников, или же не учитывали то, как масса льда, его объем и характер движения ледовых потоков влияет на процесс таяния ледовой шапки Альп.

Швейцарские климатологи исправили этот недочет и просчитали судьбу примерно 3,5 тысяч ледовых массивов, существующих сегодня на территории всех альпийских государств Европы. Для этого ученые использовали три классических сценария по дальнейшей эволюции климата Земли, предполагающих или активную борьбу с глобальным потеплением, отказ от всех мер или продолжение текущего курса.

Эти прогнозы оказались крайне неутешительными. Уже к середине века, вне зависимости от того, как много парниковых газов выработает человечество, объем ледников Альпов уменьшится наполовину, а их площадь сократится на 45%. Неизбежность этого процесса связана с тем, что ледовые массивы крайне медленно реагируют на уже свершившиеся климатические изменения.

Во второй половине столетия ситуация будет находиться под большим контролем человечества. К примеру, если Парижский договор и прочие климатические соглашения будут полностью отменены, то тогда объем и площадь ледников сократятся на 95% и 91%. При умеренной и активной борьбе с глобальным потеплением останется от 22% до 35% альпийских льдов.

Большая часть этих потерь, как отмечают ученые, придется на те регионы Альп, чья высота не превышает 3200 метров над уровнем моря, где находятся многие доступные туристические достопримечательности и горнолыжные курорты. Льды, по сути, останутся только на склонах Монблана и других самых высоких и недоступных горных пиков и массивов Центральной Европы, заключают ученые.

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