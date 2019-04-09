Вторая крупнейшая нефтеплатформа Китая подготовлена к транспортировке в Южно-Китайское море

9 апреля 2019 17:08 (UTC+04:00)

Нефтедобывающая и перерабатывающая платформа "Dongfang 13-2 CEPB", вторая по мощности добычи углеводородного сырья в Китае, подготовлена к транспортировке в среду из порта Гаолань города Чжухай провинция Гуандун, Южный Китай в бассейн Ингэхай Южно-Китайского моря, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Гигантская нефтеплатформа, построенная компанией Zhuhai COOEC /China's Offshore Oil Engineering Company/-Fluor Heavy Industries Co. Ltd., предназначена для добычи и переработки нефти и природного газа.

Вес плавучей платформы составляет 17 247 тонн, что эквивалентно суммарному весу 10 тыс. обычных автомобилей. Общая площадь ее эстакад эквивалентна размеру футбольного поля.

Ее планируется запустить в эксплуатацию в июне текущего года в качестве основной платформы для освоения группы китайских газовых месторождений "Dongfang 13-2".

Ожидается, что эта платформа ежегодно будет производить 2,6 млрд кубометров природного газа, что достаточно будет для удовлетворения спроса на чистую энергию в регионе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.

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