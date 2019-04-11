В Индии возле избирательного участка прогремел взрыв

Взрыв прогремел вблизи одного из избирательных участков в индийском городе Гардчироли (штат Махараштра) в первый день проведения всеобщих выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Телеканал отмечает, что инцидент произошел в районе, где действуют боевики-маоисты, которые за несколько дней до старта общенационального голосования совершили несколько резонансных атак на членов региональных избиркомов. Полиция ведет расследование случившегося и проверяет возможную причастность маоистов к взрыву.

Парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов по очереди в 29 штатах и 7 союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Ввиду столь огромного числа избирателей подсчет бюллетеней, как ожидается, будет завершен лишь к 23 мая. В общей сложности в организации выборов задействованы почти 11 миллионов человек, в том числе более 5 миллионов чиновников и полицейских различного ранга. По всей стране будут действовать свыше 1 миллиона избирательных участков.

Основная борьба развернется между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемой действующим премьер-министром Нарендрой Моди, и партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди - выходец из самого влиятельного политического клана Индии Неру-Ганди. Основная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года и снискать поддержку подавляющего большинства избирателей, а Моди - занять кресло премьера на второй срок подряд.

Первый этап голосования на выборах в Лок сабху (нижнюю палату парламента Индии) начался в четверг в 20 штатах и союзных территориях южноазиатской страны. Общее число голосующих составляет порядка 900 миллионов человек, что делает эти выборы самыми многочисленными за всю мировую историю.

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