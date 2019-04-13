В Аризоне в аэропорту пассажир выпрыгнул из самолета на взлетную полосу

13 апреля 2019 10:03 (UTC+04:00)

Пассажир рейса номер 1346 авиакомпании American Airlines после посадки самолета выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Финикс, штат Аризона, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, самолет летел из Миннеаполиса, штат Миннесота, в международный аэропорт Финикс-Скай-Харбор. По словам полиции, 25-летний мужчина "странно себя вел во время полета". Он "в случайном порядке дотрагивался до лиц других пассажиров" и брызгал их неизвестной жидкостью из пульверизатора.

Мужчину привели в переднюю часть самолета, чтобы он вышел раньше остальных пассажиров. После приземления, ожидая, пока откроется основная дверь, мужчина открыл служебную дверь и выпрыгнул с другой стороны самолета.

Как сообщила полиция, мужчина был взят под стражу и госпитализирован с травмами. Пострадавших среди остальных пассажиров не было. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

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