США вводит новую визу для граждан Израиля

13 апреля 2019 11:13 (UTC+04:00)

Посольство США в Израиле объявило о введении американской визы E-2 для граждан Израиля. С 1 мая израильтяне, желающие развивать, направлять или предоставлять профессиональные навыки предприятию, в которое владелец вложил значительные средства, смогут подать заявление на временную (неиммиграционную) визу E-2, передает Trend со ссылкой на mignews.com

"Благодаря введению этой визы, израильские инвесторы теперь имеют возможность инвестировать в экономику США и направлять квалифицированных сотрудников в Соединенные Штаты. Аналогичным образом граждане США будут иметь право подавать заявки на визы для инвестиций в Израиль", – говорится в заявлении посольства. В прошлом году США отменили личное собеседование с израильтянами, желающими получить американские визы.

Новые правила позволяют гражданину Израиля, который в настоящее время имеет действительную туристическую визу или визу, срок действия которой истек в течение последних 12 месяцев, и который был старше 14 лет при получении визы, подать заявление в соответствии с новым процессом продления визы. Собеседование больше не потребуется, а сам процесс может быть завершен без поездки в посольство или консульство США.

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