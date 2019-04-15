Организация экономического сотрудничества и развития считает что Японии нужно поднять потребительский налог

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что Японии для поддержания финансовой стабильности и снижения госдолга необходимо увеличить ставку потребительского налога, которая на данный момент составляет 8%. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Чтобы достичь достаточного профицита [бюджета] только за счет потребительского налога, необходимо повысить его ставку до 20-26%, что выше среднего показателя по ОЭСР, составляющего 19%", - говорится в опубликованном документе. По мнению экспертов организации, Япония сталкивается с большими проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы и постепенным старением населения. Поэтому гарантировать стабильные поступления в бюджет можно главным образом за счет роста сборов. При этом потребительский налог среди членов ОЭСР у Японии сейчас самый низкий, а государственный долг значительно превышает ВВП.

В организации положительно оценили решение Японии начать принимать на работу больше иностранцев. Всего, согласно принятому недавно закону, в течение пяти лет в Японию предполагается завезти примерно 345 тыс. иностранных рабочих - в основном из соседних стран Восточной Азии.

Повышение ставки потребительского налога с 5 до 8% было проведено в апреле 2014 года. Следующий этап реформы, предполагающий повышение этого сбора до 10%, пройдет в октябре этого года. Эти меры в Токио рассматривают как один из способов сокращения гигантского государственного долга, размеры которого несколько снизились в последние годы до уровня менее $10 трлн, однако все равно остались выше показателей ВВП более чем в два раза. Кроме того, средства от дополнительных налоговых поступлений в бюджет должны помочь справиться с проблемами роста затрат на социальное обеспечение из-за постепенного старения общества.

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