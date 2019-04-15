Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

15 апреля 2019 09:46 (UTC+04:00)

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным учебного заведения, Грингард умер в субботу, 13 апреля.

"Пол был легендарным ученым, чья выдающаяся 70-летняя карьера изменила наше понимание нейронауки", - заявил президент университета Ричард Лифтон.

Грингард совместно с Эриком Кендэлом и Арвидом Карлссоном был удостоен Нобелевской премии 2000 года за открытие в области функционирования коры головного мозга, а также неврологических и психических заболеваний. На полученное вознаграждение, которое составило около $400 тыс., ученый основал премию имени Перл Мэйстер Грингард - его матери, - присуждаемую женщинам за достижения в сфере биомедицинских исследований.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Астрономы предполагают, что обнаружили новую экзопланету
В мире 09:52
Климатологи связали жару и засухи в Калифорнии с дождями в Индии
В мире 12 апреля 17:03
Длительная жизнь в космосе заставляет мышей "летать кругами"
В мире 12 апреля 15:11
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
В мире 12 апреля 12:25
Ученые выяснили, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем предполагалось
В мире 9 апреля 11:03
Ученые рассказали о том, чем опасна передозировка рыбьим жиром
Интересное 8 апреля 15:52
Лента новостей
В Туркменистане разработана программа социально-экономического развития до 2025 г.
Бизнес 10:40
Рейтинг самых богатых семей в "Игре престолов"
Интересное 10:36
Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор
Энергетика 10:36
S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом
Финансы 10:29
Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 10:22
На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек
В мире 10:18
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 10:15
Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира
Политика 10:11
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Звёздный мир 10:11