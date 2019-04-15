В США ребенок выжил, упав с шестого этажа

15 апреля 2019 10:09 (UTC+04:00)

В Редмонде (штат Вашингтон) ребенок случайно выпал из окна квартиры на шестом этаже и остался жив, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел 10 апреля. Как сообщили в полиции, мальчик возрастом год и восемь месяцев был в спальне один, а его мать находилась в соседней комнате. Она проветривала помещение, и окно было открыто.

Ребенок упал на припаркованный у дома автомобиль и получил серьезные травмы. Врачи успели оказать мальчику необходимую помощь, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Владелец машины заметил, что малышу и его семье "очень повезло", поскольку в тот день он решил доехать до работы на мотоцикле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек
В мире 10:18
Трамп за первый квартал 2019 года собрал на предвыборную кампанию более $30 млн
В мире 09:09
Число погибших из-за торнадо в США выросло до восьми человек
США 06:25
В США спасли более 20 кубинцев, дрейфовавших в Мексиканском заливе
США 05:05
Метель привела к отмене более 550 авиарейсов в двух аэропортах Чикаго
США 00:51
Четыре человека погибли в Техасе и Миссисипи из-за торнадо
США 14 апреля 18:32
Лента новостей
В Туркменистане разработана программа социально-экономического развития до 2025 г.
Бизнес 10:40
Рейтинг самых богатых семей в "Игре престолов"
Интересное 10:36
Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор
Энергетика 10:36
S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом
Финансы 10:29
Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 10:22
На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек
В мире 10:18
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 10:15
Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира
Политика 10:11
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Звёздный мир 10:11