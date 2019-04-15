В Париже два человека пострадали при взрыве в доме

Пять зданий эвакуированы в качестве меры предосторожности, два человека пострадали в результате взрыва в одной из квартир в доме в Париже, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, взрыв прогремел в ночь на понедельник в одной из квартир дома в 18-м округе Парижа, на севере города. Инцидент произошел в доме, в котором проживают 70 человек. Взрыв затронул четыре квартиры и лестничную клетку. Часть фасада здания обрушилась.

Как сообщает телеканал, женщина 70 лет получила ожоги 20% тела. Второй человек получил легкие ранения.

На данный момент точные причины взрыва неизвестны, отмечает телеканал.

Как сообщает газета Parisien, очевидцы сообщили о запахе газа перед взрывом.

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