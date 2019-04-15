В Пекине состоялся 5-й китайско-японский экономический диалог на высоком уровне

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня совместно с главой МИД Японии Таро Коно председательствовали на 5-м китайско-японском экономическом диалоге на высоком уровне, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Ван И отметил, что совместными усилиями руководителей двух стран и всех слоев общества китайско-японские отношения вернулись в нормальное русло и достигли нового развития.

В апреле прошлого года обе стороны возобновили двусторонний диалог на высоком уровне по прошествии восьми лет, эффективно продвигая политические контакты и прагматическое сотрудничество. Обе стороны должны продолжать использовать важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве руководства для совместной работы по созданию китайско-японских экономических отношений, отвечающих требованиям новой эпохи.

Обе стороны должны активно содействовать двустороннему сотрудничеству в области инвестиций и торговли, заниматься совместным строительством инициативы "Пояс и путь", а также активизировать сотрудничество на рынках третьих сторон.

Китай и Япония должны содействовать отношениям регионального всеобъемлющего экономического партнерства, как можно скорее достичь соглашения в переговорах по созданию зоны свободной торговли Китай-Япония-Республика Корея, а также ускорить процесс экономической интеграции в Восточной Азии.

Таро Коно, в свою очередь, заявил, что перед лицом неопределенной международной ситуации обе стороны должны еще больше углубить экономическое сотрудничество и совместно защитить основанную на правилах многостороннюю торговую систему.

В ходе диалога экономические и дипломатические ведомства Китая и Японии обменялись мнениями по макроэкономической политике, двустороннему экономическому сотрудничеству и обменам, важному сотрудничеству в рамках диалога, региональной экономической интеграции и глобальному экономическому упралению, а также достигли целого ряда договоренностей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.