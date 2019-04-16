Король Иордании назвал христиан «неотъемлемой частью живой ткани арабского мира»

Король Иордании подчеркнул на встрече с главой Сиро-яковитской церкви, что считает христиан «неотъемлемой частью живой ткани арабского мира», передает Trend со ссылкой на invictory.org

Король Абдалла II заявил, что Иордания намерена и далее неуклонно исполнять все свои обязательства по обеспечению охраны церковной собственности. Эти заявления прозвучали на встрече короля Иордании с Патриархом Мар Игнатием Ефремом II, главой Сиро-яковитской Церкви Антиохии и всего Востока, состоявшейся 10 апреля.

Большая часть населения Иордании исповедует ислам, при этом подавляющее большинство правоверных составляют сунниты. Христиане составляют 6% постоянного населения Иордании и занимают 20% мест в парламенте страны. В основном (на две трети), иорданские христиане принадлежат к Православной церкви Иерусалимского патриархата, остальные к Греко-католической и Мелькитской церкви, Римско-католической церкви, маронитам и самым разным протестантским общинам. Христиане Иордании принадлежат к самым разным национальностям (к примеру, католическая месса проводится на арабском, английском, французском, итальянском, испанском, тагальском, сингальском и иракских диалектах арабского языка), но основную массу составляют арабы-христиане. В православных храмах служба идет на греческом языке.

Королевство всегда считалось исламским государством, управляемым династией происходящей по прямой линии от потомков пророка Мухаммеда. Панарабские светские течения и прогрессивные теории общественного развития, распространившиеся в 1970-е годы в соседних странах (от Египта до Ирака) никогда не пользовались успехом и не нашли опоры в Иордании. В стране давно произошло фактическое слияние государственных и исламских религиозных организаций. Великий муфтий и имамы мечетей напрямую назначаются государственными властями, которые и контролируют их деятельность. С другой стороны, ни одно серьезное государственное решение не принимается без консультаций с ведущими улемами – признанными и авторитетными знатоками теоретических и практических сторон ислама.

Хотя ислам и является государственной религией страны, конституция 1952 закрепила равенство всех граждан королевства перед законом «без различий по признакам расы, убеждений и вероисповедания». Законы Иордании гарантируют гражданам полную «свободу самовыражения, вероисповедания и поклонения при уважении к законам и традициям Иордании», а также свободу проповеди. Конституция предусматривает три вида судов: гражданские, религиозные и специальные. Административно Иордания разделена на 12 мухафаз, и король назначает губернаторов каждой мухафазы. Король Абдалла II постоянно подчеркивает свою миссию защитника святынь ислама и христианства в Иерусалиме, и гордится ей.

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