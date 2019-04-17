ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании

Евросоюз выступает против новый санкций США против Кубы и готов защищать от них свои компании. Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Евросоюз выражает свою оппозицию односторонним торговым мерам США против Кубы и готов защитить европейские компании от их действия. Мы готовы принять ответные меры", - заявил он.

Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на официальный американский источник, что Соединенные Штаты намерены в среду объявить о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа намерена разрешить подавать в американские суды иски против иностранных компаний, ведущих на Кубе бизнес и контролирующих собственность, в прошлом конфискованную кубинскими властями у частных владельцев.

Еврокомиссия в этой связи напомнила администрации США о двустороннем соглашении с ЕС 1998 года, которое предусматривает иммунитет европейских компаний к подобным искам в американских судах.

Ранее американская администрация с 19 марта разрешила американцам кубинского происхождения подавать иски в американские суды на ряд кубинских компаний, контролирующих собственность на острове, которая была в прошлом веке национализирована кубинскими властями. Тогда же Госдепартамент США сообщил, что до 17 апреля будет сохранен запрет на подачу исков на зарубежные компании, которые работают на Кубе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.