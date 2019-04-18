Названы вызывающие рак кишечника продукты

Ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Исследование проводилось в течение шести лет. Для этого специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Так, были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет.

В результате исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Также риск был на 15 процентов выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19 процентов выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

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