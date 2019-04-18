В Южной Корее рассказали подробности об испытании КНДР нового оружия

18 апреля 2019 09:40 (UTC+04:00)

Южнокорейские военные эксперты полагают, что КНДР 17 апреля испытала новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия, но с высокой скоростью, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее агентство сообщило, что КНДР провела испытание нового тактического управляемого оружия, на полигоне присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Проведенное испытание оружия стало первым в КНДР после второго саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По данным южнокорейских военных, КНДР могла испытать ракеты класса "земля-земля" с дальностью полета около 20 километров, либо крылатые ракеты.

"Ракеты Северной Кореи фиксируются системой обнаружения Северного командования вооруженных сил США, однако на этот раз из-за низкой высоты полета и малого радиуса действия тактическое управляемое оружие зафиксировано не было", - приводит агентство слова военного источника в Южной Корее.

ВС Южной Кореи в 2010 году разместили на северо-западе страны собственные ракеты "Спайк" массой по 70 килограммов с дальностью до 20 километров, рассчитанные на поражение артиллерии противника. Предполагается, что КНДР создала свою реактивную систему залпового огня с подобными ракетами.

Еще один эксперт из Южной Кореи предполагает, что испытанные КНДР вооружения предназначены для поражения целей как на земле, так и на море и в воздухе и представляют собой многоцелевые крылатые ракеты. Однако такие ракеты были бы зафиксированы системами обнаружения.

Поскольку КНДР не публикует фотографий испытанных ракет, эти выводы основаны на результатах анализа военными экспертами Южной Кореи. По их мнению, нынешние испытания направлены на дальнейшее совершенствование вооружений в Северной Корее.

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