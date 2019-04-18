Древние туалеты помогли ученым выяснить, как люди одомашнили коз и овец

Отложения окаменевшей мочи, сохранившиеся на одной из древнейших стоянок людей в Турции, помогли ученым понять, когда ее обитатели перешли от охоты к скотоводству и как они обучались секретам выращивания коз и овец. Результаты раскопок были представлены в журнале Science Advances, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Жители Ашыклы Хеюка одомашнили коз и овец всего за тысячу лет, что не позволяет изучать этот процесс, используя их останки и навозные кучи. Мы задумались, какие еще следы могли оставить эти животные. И овцы, и люди регулярно ходят в туалет, и в столь сухом месте соли, присутствующие в моче, не будут размываться", — рассказывает Джордан Абелл (Jordan Abell) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Антропологов, археологов, историков и многих других специалистов давно интересует то, где и как наши предки научились возделывать поля, приручили первых домашних животных и начали использовать их в качестве стабильного источника пропитания. Ответы на эти вопросы помогут понять, как возникли современные политические образования и религии и какую роль играло сельское хозяйство в их рождении.

Как сегодня предполагают ученые, человечество перешло от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству примерно 15-10 тысяч лет назад.

Первые фермеры Земли, по разным представлениям, появились на территории Ближнего Востока, в так называемом "плодородном полумесяце", или же в северных регионах Турции, современной Анатолии. Так же на эту роль претендует Китай.

Абелл и его коллеги уже несколько лет проводят раскопки на территории одной из самых древних стоянок первых фермеров Земли, Ашыклы Хеюк, найденной в центральных регионах Анатолии, в окрестностях села Кызылкая, во второй половине прошлого столетия.

Достаточно долгое время она не привлекала внимания археологов, однако в 1989 году турецкие ученые обнаружили внутри непримечательного кургана следы достаточно крупного поселения, включавшего в себя несколько сотен домов, а также семь дюжин тел его обитателей. Когда ученые измерили радиоуглеродный возраст останков и артефактов, они поняли, что имеют дело с одним из самых древних поселений в истории Земли – возраст Ашыклы Хеюка превышал 10 тысяч лет.

Особенно сильно ученых заинтересовали многочисленные кости овец и коз, намекнувшие на то, что обитатели этого поселения были одними из первых скотоводов Земли. Как сейчас предполагают археологи, они начали осваивать это искусство примерно 10,5 тысяч лет назад и стали полностью зависимыми от домашнего скота всего через тысячу лет после этого.

Ученые достаточно давно дискутируют о том, как именно протекал этот процесс и были ли обитатели этой деревни настоящими скотоводами, по-разному интерпретируя то, как менялась архитектура построек в Ашыклы Хеюке, в том числе загонов для коз и овец, а также вид, возраст и пол животных, чьи останки попадали в местные мусорные кучи.

Американским и турецким археологам удалось разрешить часть этих споров при помощи простой, но остроумной закономерности. Количество окаменевшей мочи в сухой почве поселения, а также ее изотопный состав будут очень четко отражать то, насколько постоянным оно было, как много людей и животных в нем жило и какой пищей они питались.

Опираясь на эту идею, ученые вычислили примерное число домашнего скота, живших в Ашыклы Хеюке, а также их владельцев, в разные исторические эпохи. Как оказалось, их численность выросла с практически нулевых значений до почти двух тысяч людей, баранов и овец, постоянно живших на этом клочке суши к 7500 году до нашей эры.

В результате этого плотность населения в древнем поселении достигла достаточно высоких значений – на каждые пять квадратных метров приходилось по одному человеку или животному. Как отмечают исследователи, это сопоставимо с тем, как много места получают козы и овцы на современных животноводческих фермах.

Ашыклы Хеюк, как отмечает Абелл, находится на достаточно большом расстоянии от "плодородного полумесяца" и других предположительных очагов земледелия и скотоводства на Ближнем Востоке. При этом, по возрасту он не уступает древнейшим поселениям фермеров из Израиля, Сирии и Ливана.

Соответственно, появление у его обитателей "продвинутых" традиций выращивания коз и овец говорит о том, что наши предки одомашнили животных не в одной конкретной точке древнего мира, а сделали это одновременно сразу в нескольких регионах Земли. Как надеются ученые, последующие находки такого же рода помогут им прояснить этот вопрос.

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