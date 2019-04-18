В Германии не имеют точных данных о числе погибших немцев в ДТП на Мадейре

Пока нет точной информации о количестве граждан Германии, погибших при аварии с туристическим автобусом на португальской Мадейре, этот вопрос проясняется, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших при аварии, пожелав раненым скорейшего выздоровления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид.

"У нас пока нет определённости в том, сколько немцев среди жертв. Наше посольство в Лиссабоне усиленно работает с местными властями над выяснением. Посол с командой приземлился на Мадейре", - заявил Маас, его цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что в четверг сам отправится на Мадейру с командой врачей, психологов и консульских сотрудников МИД, чтобы поговорить с пострадавшими и выразить благодарность португальским коллегам за помощь. В Берлине и на Мадейре организованы кризисные штабы, а также работает горячая линия для близких, добавил Маас.

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