Макрон наградил пожарных, тушивших Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце пожарных, которые тушили возгорание в соборе Парижской Богоматери, и вручил медали почета за их отвагу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что президент принял 270 пожарных и представителей других служб, задействованных на пожаре.

"Наша страна и весь мир смотрели на вас, и вы были образцом", - сказал Макрон, обращаясь к пожарным, его слова приводит телеканал BFMTV.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.



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