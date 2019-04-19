В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница Кельна родила двух дочек с разницей в 97 дней. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В ноябре прошлого года у беременной близнецами женщины случились преждевременные роды на сроке 26 недель. Новорожденная, появившаяся на свет в результате кесарева сечения, весила всего 907 граммов. Однако в утробе матери оставалась ее сестра-близнец.

Врачи приняли решение, что пациентка может продолжить вынашивание ребенка благодаря наличию второй плаценты. В феврале женщина родила еще одну девочку. Так, разница в возрасте между детьми составила 97 дней.

Представители медицинского учреждения считают, что установлен мировой рекорд: "Такое случается невероятно редко. По нашим данным, до этого максимальный интервал составлял 87 дней".

Отмечается, что сейчас обе девочки развиваются нормально.

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