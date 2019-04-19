Ученые впервые смоделировали скелет самой древней в мире рыбы

Исследование одного из старейших в мире видов рыб, проведенное австралийскими учеными, дает новое представление об эволюции как рыб, так и наземных животных. Это следует из доклада, опубликованного в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Латимерии - чрезвычайно редкие рыбы. До 1938 года, когда у берегов Южной Африки был выловлен первый в современной истории экземпляр, этот современник динозавров вообще считался вымершим много миллионов лет назад. Однако изучение этой уникальной древней рыбы, по мнению ученых из университета Флиндерса в Аделаиде, поможет по-новому взглянуть на эволюцию не только рыб, но и сухопутных животных.

Дело в том, что, как выяснили ученые, череп этой древней рыбы разделен пополам специальным "внутричерепным суставом". По словам профессор Джона Лонга из университета Флиндерса, именно детальное изучение строения черепа рыбы и процессов его формирования дает возможность понять эволюцию животных. "Мы считаем, что формирование этого особого сустава, вероятно, вызвано уникальным развитием нотохорды (стержневидное образование, проходящее по продольной оси тела и служащее временным скелетом у эмбрионов всех хордовых). У рыб она обычно вырождается в маленький прутик под мозгом, а у латимерии наоборот - увеличивается, чтобы стать в 50 раз больше мозга", - рассказал ученый.

На протяжении многих лет малый размер мозга латимерии оставался загадкой для ученых. Теперь, когда команда ученых получила возможность изучить формирование и развитие черепа рыбы на разных стадиях ее развития, стали понятны этапы эволюции черепов различных животных и человека. "Процесс роста мозга латимерии очень необычен, особенно по сравнению с приматами и человеком - у нас мозг растет и кости черепа раздвигаются, следуя за его ростом. У латимерии мы видим совершенно отличную картину - мозг почти не растет, а полость заполняется суставом", - пояснил Лонг.

Для изучения всех этапов формирования черепа латимерии ученые использовали современные методы визуализации и 3D-моделирования. Они оцифровали скелет рыбы и "вырастили" его с помощью компьютерной модели начиная с возраста малька до взрослой особи. "Наше исследование показало, что своеобразный "сустав" формируется в черепе рыбы из хрящевого стержня или нотохорды, и он предотвращает окостенение черепа латимерии", - добавил Лонг. По мнению ученого, полученные им данные уникальны и дают свежий взгляд на целое направление в науке об эволюции позвоночных.

Латимерии - единственный современный род лопастепёрых рыб, один из все еще живущих видов ископаемых. В настоящее время известно два вида латимерий, один из которых был открыт в 1938 году у южного побережья Африки, и второй - в 1997 году возле острова Сулавеси в Индонезии. Длительное время считалось, что эти рыбы практически не изменились за 400 млн лет. Относительно далекие их родственники стали предками всех наземных позвоночных.

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