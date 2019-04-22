В США на аукционе продали фортепиано, на котором играл Джон Леннон

22 апреля 2019 09:29 (UTC+04:00)

Фортепиано, на котором играл один из основателей группы The Beatles Джон Леннон (1940-1980), продано на сетевых торгах, организованных компанией Gotta Have Rock and Roll. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам представителей компании, базирующейся в Нью-Джерси, музыкальный инструмент был изготовлен примерно в 1872 году. Предполагается, что Леннон приобрел фортепиано в 1966 году, оно в разное время находилось в двух его домах в Великобритании. По утверждению экспертов компании, Леннон импровизировал на нем, когда писал песни. Некоторые из них позже вошли в альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967).

Позже музыкант решил подарить фортепиано своему другу, кому именно, не уточняется. Леннон распорядился, чтобы на инструмент прикрепили небольшую металлическую табличку с его именем. На ней также указан год - 1971 - и названия нескольких песен, которые участник The Beatles написал, импровизируя на этом фортепиано.

Как сообщается на сайте Gotta Have Rock and Roll, эксперты компании рассчитывали выручить за данный лот от $800 тыс. до $1,2 млн. Он был приобретен за $575 тыс., при этом, покупатель также выплатил аукционный сбор в размере 25% от указанной суммы.

Американский коллекционер музыкальных инструментов Джим Ирсэй написал в Twitter, что новым владельцем стал он. "Это ответственность, к которой я отношусь серьезно, помня о будущих поколениях", - отметил Ирсэй, которому также принадлежит команда по игре в американский футбол Indianapolis Colts.

По оценкам журнала Forbes, Ирсэй является обладателем состояния в размере $2,7 млрд. В его коллекцию входят, в частности, гитары, принадлежавшие Леннону, Ринго Старру и Бобу Дилану.

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