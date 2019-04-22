Nissan обвинил Гона в присвоении средств компании

Японский автопроизводитель Nissan Motor подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы компании Карлоса Гона, обвинив его в незаконном присвоении средств Nissan, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Nissan подал иск после того, как выяснил, что платежи, произведенные Nissan зарубежной дилерской компании через дочернее предприятие, фактически были направлены Гоном на его личное обогащение и не были необходимыми с точки зрения бизнеса. Такой поступок является совершенно неприемлемым, и Nissan требует соответственно строгого наказания", - говорится в сообщении.

Nissan добавляет, что очень серьезно относится к сложившейся ситуации.

Карлос Гон, выпущенный под залог и подписку о невыезде в марте, был вновь арестован Токийской прокуратурой 4 апреля.

Главным основанием для нового ареста Гона стало подозрение, что путем сомнительных финансовых операций и переводов средств автоконцерна дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане, принадлежавшей другу Гона Сухаилу Бахавану, а затем с ее счетов на счета созданной одним из ее же руководителей инвестиционной компании Good Faith Investments (GFI) в Ливане, которая к тому же имела тесные связи с компанией жены Гона Кароль, в личном распоряжении Карлоса Гона оказалось 563 миллиона иен (около 5 миллионов долларов).

Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов. В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

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