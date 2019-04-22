Власти Австралии и Индии подтвердили гибель своих граждан на Шри-Ланке

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил гибель двух граждан страны в результате серии терактов на Шри-Ланке, Индия сообщает о гибели пяти своих соотечественников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее глава МИД Индии Сушма Сварадж со ссылкой на Индийское представительство высокого комиссара (посольство) на Шри-Ланке сообщила о смерти трех индийцев. Теперь посольство на своей странице в Twitter подтвердило гибель еще двух граждан во вчерашних взрывах.

"К сожалению, подтвердилась гибель двух австралийцев в результате теракта в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке. Они были из одной семьи и жили на Шри-Ланке", - сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на своей странице в Twitter.

Он добавил, что еще двое граждан страны пострадали, но уже идут на поправку.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены с участием террористов-смертников.

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